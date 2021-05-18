В городской Думе Нижнего Новгорода обсудили новый тип рекламы на фасадах зданий

Требования к рекламным конструкциям на фасадах зданий обсудили в городской Думе Нижнего Новгорода. Рассмотрение новой проектной нормы состоялось на заседании рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в правовые акты в сфере размещения рекламных конструкций 17 мая 2021 года. В обсуждении приняли участие депутаты городской Думы, представители администрации города и предпринимательского сообщества.

Председатель городской Думы Олег Лавричев, возглавляющий рабочую группу, сообщил, что аппаратом Думы совместно с администрацией города были подготовлены изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода, определяющие новый вид рекламных конструкций – взамен исключенных по требованию антимонопольной службы рекламных конструкций потребительского рынка. По предложению рекламного сообщества они получили название «фасадные».

Как пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, проектом решения предлагается установить, что фасадные рекламные конструкции – это рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, строениям, сооружениям, в соответствии с индивидуально разработанным комплексным дизайн-проектом рекламного оформления здания.

В соответствии с полномочиями местного самоуправления по регулированию внешнего архитектурного облика сложившейся застройки предлагается установить ряд требований к таким рекламным конструкциям, в частности, по расстоянию от дверных и оконных проемов и угла стен. При этом на фасадах многоквартирных домов будет допускаться размещение фасадных рекламных конструкций малого формата с использованием только статической демонстрации постеров, чтобы не создавать неудобств для жителей. На фасадах нежилых зданий и сооружений размер рекламных конструкций будет зависеть от площади зданий.

По данным директора МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» Дмитрия Ярикова, 87% рекламных конструкций потребрынка с действующими разрешениями соответствуют новым требованиям, еще 10% могут быть к ним адаптированы.

Генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев заявил, что участники рекламного рынка не возражают против урегулирования данной сферы рекламной деятельности, но имеют сомнения по поводу ограничений по размеру конструкций.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий в свою очередь попросил предоставить предпринимательскому сообществу дополнительное время для подготовки предложений по проектируемом норме, в том числе на основе анализа текущей практики размещения рекламы на фасадах коммерческой недвижимости.

«Любые правила, кроме возможностей, накладывают еще и ограничения. Естественно, что описание нового типа рекламных конструкций должно содержать конкретные характеристики и параметры, по которым администрация города будет рассматривать комплексный дизайн-проект. Иначе результаты этого рассмотрения не будут иметь прозрачных оценочных критериев», – отметил Председатель городской Думы. По мнению Олега Лавричева, предложенные требования к рекламе на фасадах оставляют широкий спектр возможностей для продолжения активной предпринимательской и рекламной деятельности.

«У депутатов нет никакого желания создавать препятствия для предпринимателей, если у участников рекламного рынка есть понимание, что какие-то моменты нужно отшлифовать, мы готовы продолжить совместную работу», – резюмировал спикер Думы.

По итогам заседания было принято решение, что предпринимательское сообщество оформит свои предложения по размерам фасадных рекламных конструкций и передаст их в рабочую группу.