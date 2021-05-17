Четыре микрорайона появятся в «Новой Кузнечихе» в Нижнем Новгороде к 2030 году

Общая площадь комплексного освоения составляет 453 гектара. Фото: компания «Столица Нижний».

Четыре микрорайона с развитой инфраструктурой построят в «Новой Кузнечихе» в Нижнем Новгороде к 2030 году. Под строительство жилья задействуют 229 гектаров, ещё 224 гектара – озелененные территории. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столица Нижний».

Новый городской кластер будет рассчитан на проживание не менее 70 тысяч человек.

Сейчас ведётся первая очередь строительства микрорайона «Северный». На территории ЖК уже есть 19 домов, также строятся два детских сада и школа на 1 225 мест. На разных стадиях строительства находятся еще 12 домов, а ещё два квартала, состоящие из шести домов, проектируются и готовятся к началу строительства в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что вторая очередь застройки микрорайона «Северный» уже началась. К 2024 году территория жилого комплекса увеличиться на 50 гектаров

На стадии проектирования сейчас находится третья очередь строительства микрорайона. Она включает в себя застройку левом берегу Кузнечихинского ручья. К 2026 году там собираются построить 11 домов разной этажности, детсад на 220 мест, поликлинику и спорткомплекс.

Микрорайон «Заречье» планируется строить с 2023 по 2030 год. На восточной части берега речки «Старки» построят 17 жилых домов высотой в 19 и 25 этажей, школу на 1000 человек, два детсада на 300 и 320 мест и ФОК.

Ещё планируется построить микрорайон «Центральный», прилегающий к южным границам деревни Новопокровское, и микрорайон «Южный», простирающийся до Анкудиновского лесопарка.

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