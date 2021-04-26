Ещё 16 домов построят в ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде к 2024 году

Территория ЖК «Новая Кузнечиха» увеличится на 50 гектаров. Фото: «Столица Нижний».

В микрорайоне «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде начались работы по строительству ещё 16 домов. К 2024 году территория жилого комплекса увеличиться на 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба «Столица Нижний».

Строительство планируется на территории к западу от существующей застройки. Новые дома будут высотой в 10 и 25 этажей. Планировка квартир будет на любой вкус. Нижегородцам предложат студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры с готовой отделкой.

Во дворах построят детские и спортивные площадки, найдётся место и для спокойного отдыха. В шаговой доступности от домов расположатся новый детский сад на 320 мест, школа на 800 учеников, а также большой торговый центр и спортивный клуб.

Парковки будут находиться по периметру комплекса, машины во внутренние дворы заезжать не будут. Кроме того, на новой территории микрорайона может появиться транспортный узел с конечной остановкой общественного транспорта.

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