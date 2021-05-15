Время работы троллейбусов №9 и №13 продлят в Нижнем Новгороде 15 мая

Уже сегодня с 18:00 до 00:00 в Нижнем Новгороде пройдет акция «Ночь музеев». Для удобства нижегородцев решено организовать дополнительные рейсы троллейбусов №9 и №13. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Известно, что троллейбус №9 «Площадь Горького – Микрорайон Кузнечиха-2» будет оправляться с площади Горького в 22:35, 23:25, 0:15, 1:05, а из микрорайона Кузнечиха-2 в 22:10, 23:00, 23:50, 0:40.

По другому графику будет работать и троллейбус №13«Площадь Минина и Пожарского – Микрорайон Щербинки-2». С площади Минина и Пожарского отправления запланированы на 23:37 и 0:57, а из микрорайона Щербинки-2 – на 22:57, 0:17

Напомним, что в рамках программы «Ночь музеев» свои двери для нижегородцев откроют более 70 музеев и выставочных пространств города и области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!