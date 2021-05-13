"Ночь музеев" пройдёт в Нижнем Новгороде 15 мая

В этом году "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде состоится 15 мая с 18:00 до 24:00. Более 70 музеев и выставочных пространств города и области откроют свои двери в указанные часы. Для всех желающих вход будет бесплатным на выставки и прочие мероприятия, организованные в рамках программы "Ночь музеев". Единственное условие – предварительная регистрация. Без неё посетить некоторые мероприятия будет невозможно. Об этом информируют в пресс-службе нижегородского правительства.

Уличная программа этого года будет очень обширной: велоэкскурсии, маркет искусств, танцы, пленэр и выступление реконструкторов. Площадки разместятся: на Нижневолжской набережной, площади Маркина, в сквере Свердлова, на Большой Покровской, в парке Пушкина, в здании Московского вокзала и даже на станции метро.

– В этом году мы задействуем в акции новые форматы и активности, которых никогда раньше не было в нижегородской программе "Ночи музеев", подключаем необычные площадки, приводим в музейные пространства театры, а хоры и оркестры – в крупные транспортные узлы, например, на вокзал и в метро, – поделилась замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина. – Все музеи будут работать по единому понятному графику, а работа общественного транспорта будет продлена, чтобы у нижегородцев не было проблем с возвращением домой.

Помимо этого, программа 2021 года включает онлайн-мероприятия. А для удобства передвижения нижегородцев по реальным местам будут организованы шаттлы, которые доставят зрителей в отдалённые точки музейного маршрута.

Важное нововведение этого года – программа для слепых и слабовидящих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!