Холодную воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 13 мая

Сегодня, 13 мая, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электричество и холодную воду. Под отключение попали пять жилых домов. Причина приостановки в оказании коммунальных услуг — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 18:00 холодной воды не будет в доме № 64 по проспекту Гагарина в Советском районе города.

А с 12:00 до 17:00 жильцы домов № 22,24,26 по улице Коминтерна и дома № 3 по улице Бийская Московского района останутся без света.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 10 мая в Нижнем Новгороде осталось без света более сотни домов в Канавинском и Нижегородском районах.

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