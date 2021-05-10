Более сотни домов осталось без света в Нижнем Новгороде 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Нижнем Новгороде без электричества осталось более сотни домов. Это коснулось жителей Нижегородского и Канавинского районов города. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 10:00 до 17:00 в Канавинском районе от электроснабжения будут отключены 74 частных дома на следующих улицах: ул. Зеленодольская, Климовская, Артёмовская, Морская, Брянская, Полоцкая, Зелёная, Спортивная, Ледокола Садко, переулок Бунтарский, Бадайбинский.

А с 08:00 до 17:00 останутся без света жильцы домов Нижегородского района: улица Горького, 123, 125, 127, 131, 135а, Решетниковская, 21, переулок Гранитный, 7, 9, улица Академика Блохиной, Варварская, Володарского, площадь Ошарская, переулок Ткачёва.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно.

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