Свыше 231 млн рублей потребуется на завершение строительства Дома правительства в Нижегородском кремле

Свыше 231,4 миллиона рублей выделят на завершение строительства части Дома Правительства на территории Нижегородского кремля. А именно для первой очереди первого блока здания. Данными на этот счёт поделились в NewsRoom24 со ссылкой на электронный аукцион, размещённый на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 231,4 миллиона рублей. Эта же сумма максимальная. Согласно конкурсной документации, до 31 января 2022 года работы должны быть завершены. Подрядчик обязан обновить фасад, возвести несущие конструкции, обустроить кровлю, а также провести инженерные коммуникации и прочее благоустройство. Сообщается, что на последнюю статью расходов из сметы выделят порядка 20 миллионов рублей.

Ранее, в апреле этого года, становилось известно, что на частичную перестройку первого блока здания необходимо 43 миллиона рублей. Перестройка требуется в связи с неудовлетворительным состоянием блока.

Строительство Дома правительства идёт с 2008 года. За это время туда переехали контрольно-счётная палата, избирательная комиссия и министерства правительства.

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