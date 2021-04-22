Часть конструкции Дома правительства в Нижегородском кремле демонтируют

Часть здания Дома правительства на территории Нижегородского кремля демонтируют из-за непригодности помещений для эксплуатации. Сносу подлежат не несущие конструкции, а только внутренние перегородки и окна. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Дом правительства состоит из нескольких зданий, соединенных переходами, часть из которых уже построена. В настоящее время в тех блоках, где ремонт завершен, разместились министерство информационных технологий, министерство экологии, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия, управление информационной политики и взаимодействия со СМИ и департамент туризма.

Напомним, что проект Дома правительства, который напоминает некоторым нижегородцам храм Петра в Ватикане, появился ещё в далёком 2007 году. Строительство величественного здания продолжается уже 13 лет, так как из-за нехватки средств работы на объекте несколько раз замораживали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!