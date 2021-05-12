Навигация «Валдаев» по Нижегородской области начнётся после снижения уровня воды

Навигация для «Валдаев 45Р» в Нижегородской области откроется только после снижения уровня воды в Волге и Оке. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время суда на подводных крыльев полностью готовы к навигации, однако точная дата их запуска пока неизвестна.

Стоит также учесть, что дебаркадер для причала судов установят на Нижневолжской набережной тогда, когда уровень воды достигнет отметки в 68,5 метра.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый рейсы «Валдаев» по маршрутам «Нижний Новгород – Городец» и «Нижний Новгород – Макарьево» были запланированы на май.

– Также планируются пассажирские рейсы по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», в правительстве уже подтвердили намерения по открытию новых маршрутов, по которым смогут курсировать судна.

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