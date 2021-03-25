В мае откроется навигация «Валдаев» по Нижегородской области

Навигация для «Валдаев 45Р» в Нижегородской области откроется уже в мае. Суда на подводных крыльях будут ходить по маршрутам «Нижний Новгород – Городец» и «Нижний Новгород – Макарьево». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

- Также планируются пассажирские рейсы по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе, - отметил губернатор.

В 2020 году «Валдаи» пользовались большим спросом и за навигацию перевезли более двух тысяч человек. Власти уже проработали новые маршруты, по которым смогут курсировать суда: в Павлово, Дзержинск и Васильсурск.

- Прорабатывается вариант открытия межрегиональных рейсов по маршрутам Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец в Ивановской области и Нижний Новгород – Юрино в Республике Марий Эл, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, также ведется разработка нового маршрута из Нижнего Новгорода до Васильсурска. Это связано с тем, что между указанными городами нет железнодорожного и прямого автобусного сообщения.

- С запуском «Валдая 45Р» это направление станет перспективным для организации туров выходного дня, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. - В поселке и его окрестностях много природных достопримечательностей, благодаря которым эти места называют «Волжской Швейцарией».

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