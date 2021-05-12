Движение вокруг стадиона «Нижний Новгород» ограничено 12 мая

На весь день, 12 мая, движение вокруг стадиона «Нижний Новгород» будет прекращено. Причиной таких изменений стало проведение футбольного матча. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд запрещен с 06:00 до 23:59 на участках улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура, а также Волжской набережной.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Ранее мы сообщали, что сегодня изменения коснутся и движения поездов метрополитена.

Напомним, что матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 12 мая 2021 года. На поле встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».

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