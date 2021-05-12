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Общество12 мая 2021 12:10

Движение вокруг стадиона «Нижний Новгород» ограничено 12 мая

Проезд запрещён в связи с проведением футбольного матча
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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На весь день, 12 мая, движение вокруг стадиона «Нижний Новгород» будет прекращено. Причиной таких изменений стало проведение футбольного матча. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд запрещен с 06:00 до 23:59 на участках улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура, а также Волжской набережной.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Ранее мы сообщали, что сегодня изменения коснутся и движения поездов метрополитена.

Напомним, что матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 12 мая 2021 года. На поле встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».

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