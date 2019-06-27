У жителей Молитовского микрорайона уже вот-вот появится собственный благоустроенный пляж – работы возле затона имени 25-летия Октября выходят на финишную прямую. Фотографии обновленной зоны отдыха появились в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Уже совсем скоро на пляже появится современная зона отдыха – на пляж завезут более 12 тысяч тонн нового чистого песка, установят шезлонги, урны, медпункт и площадку для волейбола. Пойдете туда загорать и купаться? – спрашивают нижегородцев администраторы группы.

Лежаки, раздевалки и 12 тонн чистого песка: на пляже в Молитовке завершаются работы по благоустройству. Фото: "Типичный Нижний Новгород"

Новый пляж подписчиков впечатлил, но многие высказали беспокойство – мол, мусором моментально завалят. Да и вода в Оке все-таки не слишком чистая, и купаться в ней, вероятно, не слишком безопасно.

Напомним, работы на территории затона имени 25-летия Октября начались 10 июня в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Всего в этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить сразу 15 общественных пространств.