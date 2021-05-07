Мукомольный завод в Дзержинске отключили от тепла за долг в 400 тысяч рублей

Дзержинский мукомольный завод отключен от тепла за долги. Фото: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В минувший четверг, 6 мая, объекты мукомольного завода в Дзержинске отключили от тепла. Причиной прекращения подачи ресурса стал долг в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалисты демонтировали участок трубы, по которой циркулировал теплоноситель и поступал на предприятие. Неоплата долга также послужила основанием для того, чтобы расторгнуть договор на услуги теплоснабжения. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» сделала это в одностороннем порядке.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что отопительный сезон в городе планируется завершить 11 мая.

- Мы ежедневно фиксируем нормативную среднесуточную температуру наружного воздуха, - пояснил глава города. - Пока что нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период, на территории Нижнего Новгорода не достигнут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!