Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируют завершить 11 мая. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется завершить 11 мая. По прогнозам синоптиков, к этому времени установится теплая погода, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +8 градусов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр города Юрий Шалабаев.

«Мы ежедневно фиксируем нормативную среднесуточную температуру наружного воздуха. По состоянию на 6 мая нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период, на территории города Нижнего Новгорода не достигнут. Планируем завершение отопительного периода 11 мая 2021 года», - пояснил глава Нижнего Новгорода.

К слову, с наступлением тепла нижегородцы стали массово жаловаться на то, что в квартирах невозможно находиться из-за жары: батареи топят так, будто на улице трескучие морозы. В результате доме температура под 30 градусов, открытые окна не спасают. Люди неоднократно обращались к властям с просьбой повлиять на ситуацию и просили убавить отопление в квартирах, однако, как оказалось, сделать это технически невозможно.

«Убавить температуру, к сожалению, нельзя из-за особенностей системы централизованного теплоснабжения. Дело в том, что в отопительный период котлы греют теплоноситель одновременно и для отопления, и для подачи ГВС. Если сильно снизить температуру теплоносителя, то горячая вода в кранах не будет соответствовать нормативам», - пояснил Шалабаев.

Тем, кому жарко в квартирах, мэр посоветовал установить на отопительных приборах устройства для регулирования теплоотдачи.

«Если у вас на радиаторах отопления их нет, то их можно установить. Вы можете обратиться в свою управляющую организацию (ДУК, ТСЖ, ТСН) с просьбой установить регулирующие устройства непосредственно на вводе в дом», - рекомендует Юрий Шалабаев.