Движение на перекрёстке улиц Ванеева и Белинского возобновлено в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 мая, в 9 утра движение транспорта возобновили на перекрёстке улиц Ванеева и Белинского в Нижнем Новгороде. Там проводились ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На этом участке работы велись с 20:00 30 апреля. Несмотря на погодные условия и дожди, специалисты работали круглосуточно в три смены. Реконструкция участка магистральных сетей теплоснабжения компанией «Теплоэнерго» была завершена в срок.

Обновление теплосети на перекрёстке улицы Ванеева и Белинского было необходимо для того, чтобы повысить надежность системы в Нижегородском и Советском районах.

Однако стоит напомнить, что движение по некоторым улицам Нижнего Новгорода будет перекрыто до самого августа. С запланированными ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях можно ознакомиться в нашем материале.

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