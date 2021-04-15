Движение по 12 участкам улиц Нижнего Новгорода перекроют в апреле-августе

В период с апреля по август на двенадцати улицах Нижнего Новгорода будет перекрыто автомобильное движение. Соответствующие постановления подписал первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Компания «Теплоэнерго» запланировала ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Немаловажно отметить, что проезд по участкам дорог запретят в разные дни, а объезд будет организован по прилегающим улицам.

Так, с 20:00 30 апреля до 09:00 6 мая движение будет ограничено на перекрёстке улицы Ванеева и улицы Белинского.

С 08:00 2 мая до 23:59 10 июня по улице Ветеринарная на пересечении с улицей Пушкина будет запрещен проезд транспорта (кроме трамваев). Трамваи не смогут двигаться по этому участку только с 18:00 21 мая до 06:00 24 мая.

Ещё движение перекроют на улице Маршала Баграмяна. Проезд ограничат с 18:00 14 мая до 06:00 17 мая между домом №21к3 и домом №23к2 по проспекту Гагарина.

Движение транспорта будет запрещено по улице Героя Самочкина напротив дома №29. Там ограничение будет действовать с 20:00 14 мая до 06:00 17 мая.

Ещё одно ограничение запланировано на участке дороги по улице Центральная. С 18:00 14 мая до 06:00 17 мая проезд будет запрещен напротив дома №188 по улице Александровская Слобода.

С 18:00 21 мая до 06:00 24 мая временно прекратиться движение транспорта по улице Добрососедская. Будет закрыт участок дороги напротив дома №12А по Казанскому шоссе.

Запланировано и перекрытие участка дороги по улице Мокроусова на участке дороги от дома №9 до дома №11. Проезд будет запрещён с 06:00 21 мая до 06:00 24 мая.

С 18:00 11 июня до 06:00 15 июня нельзя будет проехать по улице Академика Баха напротив дома №7.

Другое ограничение коснётся участка дороги по улице Красносормовская. Движение транспорта будет запрещено с 06:00 13 июля до 23:59 16 июля между домом №4Б и домом №5.

Трудности с проездом возникнут и на улице Вольская. Речь идет об участке между домами №48 и домом №50 по улице Витебской. Там ограничение движения будет действовать с 06:00 19 июля до 23:59 23 июля.

Улицу Дмитрия Павлова между домами №9 и №10 перекроют с 06:00 23 июля до 23:59 6 августа.

Временно прекратиться движение транспорта и по улице Героев Космоса. Автомобилисты не смогут проехать на участке между домами №25А и №23 по проспекту Кораблестроителей. Движение будет ограничено с 20:00 13 августа до 05:00 16 августа.

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