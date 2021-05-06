Более 100 крыш и 300 фасадов отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода

116 крыш и 309 фасадов домов отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Instagram.

В частности, фасады обновят 271 многоквартирный дом и 26 объектов индивидуального жилищного строительства, 14 зданий и 11 объектов культурного наследия.

«Это более чем в 10 раз больше, чем в 2020 году, и почти в 10 раз больше, чем в 2019-м», - прокомментировал глава города.

Ранее Юрий Шалабаев в интервью «Комсомолке» рассказал, какие проблемы есть в городе на сегодняшний день и как планируется их решать.