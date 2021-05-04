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Происшествия4 мая 2021 18:49

4700 посетителей ТЦ «Мега» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за ложной тревоги

Инцидент произошел днем 4 мая
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Ложная тревога стала причиной эвакуации 4700 посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве поступило днём 4 мая. Людей оповестили о возможной угрозе и попросили срочно покинуть ТРЦ, отойдя на безопасное расстояние.

На вызов в село Федяково Кстовского района прибыли десятки машин службы экстренного реагирования. Специалисты незамедлительно приступили к проверке «Меги» и ничего не обнаружили.

- Вызов ложный, - прокомментировали в МЧС. - Пожарно-спасательные подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Напомним, что массовая эвакуация людей из торговых центров Нижнего Новгорода проводится на регулярной основе. Иногда поводом служит срабатывание системы пожарной сигнализации, а иногда анонимные звонки с информацией о бомбе.

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