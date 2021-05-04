Посетителей ТЦ «Мега» эвакуировали в Нижнем Новгороде 4 мая

Сегодня, 4 мая, посетителям и сотрудникам торгового центра «Мега» в Нижнем Новгороде пришлось в срочном порядке покидать здание. Людей эвакуировали из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Известно, что по системе оповещения нижегородцев просили незамедлительно покинуть ТЦ и отойти на безопасное расстояние. За это время на место происшествия в село Федяково Кстовского района уже успели прибыть десятки машин службы экстренного реагирования.
- В настоящее время проводится проверка, - подчеркнули специалисты.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.
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