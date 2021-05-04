Субботник «Исторический парк 2021» состоится в Нижнем Новгороде 15 мая

Субботник «Исторический парк 2021» в рамках «Ландшафтного фестиваля» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает уборку нескольких площадок в историческом квартале города, а затем создание там временных экспозиций садово-паркового искусства.

Все желающие нижегородцы могут присоединиться к уборке территорий будущих садов. Сбор участников намечен на 10:00 рядом со штабом движения «Том Сойер Фест» (улица Короленко, №18).

Субботник состоится на улице Новой (№ 22), Славянской (№3), а также уборка территории запланирована в трёх дворах по улице Короленко. Кстати, после уборки нижегородцев угостят вкусным обедом от благотворительного фонда «Доброе завтра» и УКК «Возрождение».

Напомним, что уже в июне на очищенных территориях появятся выставочные сады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!