Субботник «Исторический парк 2021» состоится в Нижнем Новгороде 15 мая

Субботник «Исторический парк 2021» в рамках «Ландшафтного фестиваля» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект предусматривает уборку нескольких площадок в историческом квартале города, а затем создание там временных экспозиций садово-паркового искусства.
Все желающие нижегородцы могут присоединиться к уборке территорий будущих садов. Сбор участников намечен на 10:00 рядом со штабом движения «Том Сойер Фест» (улица Короленко, №18).
Субботник состоится на улице Новой (№ 22), Славянской (№3), а также уборка территории запланирована в трёх дворах по улице Короленко. Кстати, после уборки нижегородцев угостят вкусным обедом от благотворительного фонда «Доброе завтра» и УКК «Возрождение».
Напомним, что уже в июне на очищенных территориях появятся выставочные сады.
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