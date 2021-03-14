Организаторы «Том Сойер Фест» рассказали, какие объекты отремонтируют в 2021 году

Фото: Юлия Серебрякова

В Нижнем Новгороде движение «Том Сойер Фест» начало активную подготовку к ремонтным работам на 2021 год. Волонтеры планируют улучшить вид сразу трёх объектов. Такой информацией организаторы поделились на страничке фестиваля в Facebook.

- В этом году не нужно получать кипу разных согласований на дома, многое предельно ясно. Да, и юбилей города задает другой вектор – праздничный, событийный, яркий, - отмечает в своём сообщении один из организаторов фестиваля Юлия Серебрякова.

Как только позволит погода, городские активисты возьмутся за ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке. Он располагается на улице Короленко (№11/21). В том году были отремонтированы главные фасады здания, теперь нужно будет облагородить дворовую территорию.

- Нужно частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы, - подчеркнула организатор.

Затем, примерно в июле, волонтеры приступят к благоустройству усадебного сада Лемке. Он находится на территории домов по улице Короленко (№11/21, 11а, 11б).

- Это совершенно очаровательный садик, который стараниями жительницы дома Ольги Борисовны стал настоящей оранжереей, - поделилась Юлия Серебрякова.

В саду планируют проложить пешеходные дорожки, уложить газон, установить лавочки, арт-объекты и новое освещение. Позже на этой территории будут организовываться поэтические и литературные встречи, вечера романса, историческое ателье, мастер-классы.

Также если позволят силы и ресурсы активисты хотят провести ремонт внутри штаба фестиваля. Однако уже в апреле состоится большой субботник – будет проведена уборка.

- Возможно, немного поменяем экспозицию нашего музея. Очень рассчитываем на вашу поддержку, - подытожила организатор фестиваля.

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