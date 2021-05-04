Погода в Нижнем Новгороде на 4 мая: прохладно и дождливо

Длинные майские выходные в Нижнем Новгороде продолжаются, но долгожданного тепла и солнца горожане так и не наблюдают. Уже несколько дней в городе преобладает пасмурная и дождливая погода.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», во вторник, 4 мая, нижегородцев ожидает облачная с прояснениями погода. Утром и вечером прольются дожди.

В утренние часы воздух прогреется от +9 до +11 градусов, днём столбики термометров останутся на этих же показателях. Однако к наступлению вечера температура будет медленно падать и в итоге опустится до +5 градусов. Отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 7,3 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 57-82% в течение суток, а атмосферное давление – 738-741 миллиметра ртутного столба.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая погода установится в мае в Нижегородской области.

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