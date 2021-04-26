Погода в Нижнем Новгороде в мае 2021: Тепло и дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

После довольно прохладного апреля погода в Нижнем Новгороде, наконец, расщедрится на весеннее тепло и солнышко. Единственное, что слегка омрачит настроение горожан – это кратковременные дожди в первую и последнюю неделю месяца. Но потом все встанет на свои места. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде в мае 2021.

- Первая половина мая будет довольно теплой, - обещают синоптики. – В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +16…+23 градусов. Однако все это будет сопровождаться дождями и грозами. Особенно сильные грозы в Нижнем Новгороде ожидаются 5-6 мая.

Однако уже к 9 мая в Нижнем Новгороде установится ясная и солнечная погода. При этом воздух будет прогреваться до +16…+18 градусов.

- В ночные часы будет чуточку холоднее – столбики термометров будут опускаться до -10 градусов, - предупреждают синоптики. – Дожди вернутся в Нижний Новгород только ближе к концу месяца. Начиная с 22 мая в регионе вновь возможны кратковременные дожди.