Свыше 850 плановых проверок бизнеса Нижегородской области отменили в 2020 году

В период пандемии в 2020 году более 850 плановых проверок нижегородского бизнеса было отменено. Это было сделано для того, чтобы поддержать пострадавшую отрасль. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля, в ходе рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями бизнеса.

- Я надеюсь, что отмена плановых и внеплановых проверок помогла предпринимателям вздохнуть свободнее, решать задачи по развитию, а многим – по спасению бизнеса, - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что снизить административную нагрузку было критически важно, однако это условие не распространялось на соблюдение коронавирусных ограничений.

- Благодаря соблюдению всех мер безопасности мы прошли пики пандемии одними из лучших в стране, - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Нижегородской области достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Для работы инвесторов на территории области созданы все необходимые условия. В частности, действует особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Все эти территории наделены особым юридическим статусом и экономическими льготами.

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