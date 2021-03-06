В 2020 году инвестиции в капитал нижегородских компаний достигли 383,1 млрд рублей

В Нижегородской области за последний год вырос объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий. Показатель достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей, это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что нынешний показатель региона значительно выше среднероссийского. Даже в новых условиях, связанных с распространением коронавируса, Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность.

- Рост инвестиционной активности традиционно отмечался в обрабатывающей промышленности, например, в производстве нефтепродуктов, лекарственных средств и в металлургии, - подчеркнул глава региона.

Для работы инвесторов на территории области созданы все необходимые условия. В частности, действует особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

Все эти территории наделены особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Например, сейчас на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов.

- В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн рублей, - рассказал Глеб Никитин.

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