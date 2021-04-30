Обвал грунта произошел на Нижневолжской набережной

Пострадавших нет. Фото: Евгений Круглов
Огромный провал грунта образовался на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Происшествие произошло в минувший четверг, 29 апреля. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru.
Яма глубиной в полтора метра возникла прямо посреди пешеходной дорожки. К счастью, в момент образования провала на этом месте никого не было, поэтому никто не пострадал.
Кстати, как сообщили представители городской администрации, уже к 8 мая провал грунта устранят.
В настоящее время причина случившегося не установлена.
Напомним, ранее огромный карстовый провал образовался в Нижегородской области. Он буквально разломил жилые дома в деревне Караулово пополам.
– Всё произошло очень быстро – примерно за сутки. Слава богу, никто не пострадал, – поделился сведениями Андрей Чертков.
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