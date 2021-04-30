В детсадах Нижнего Новгорода в майские праздники откроются дежурные группы

В период майских праздников с 4 по 7 мая 2021 года в детских садах Нижнего Новгорода будут работать дежурные группы. Об этом в ходе большого родительского собрания рассказали министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- У нас проходил опрос в связи с этим, - напомнила Ольга Петрова. – Дежурные группы мы открываем. В нескольких районах Нижнего Новгорода будут работать даже несколько детсадов. Школы работать не будут совсем, директоры уже выпустили соответствующие приказы. Что касается вузов и колледжей, то они перейдут на дистанционный формат работы.

Напомним, ранее мы давали подробный список детских садов, которые будут работать в период майских праздников. В общей сложности, свои двери откроют 30 групп в 18 детских дошкольных учреждениях.