Передвижная выставка «Поезд Победы» вернётся в Нижний Новгород 4 и 5 мая

Передвижная выставка «Поезд Победы» вернется в Нижний Новгород по просьбам жителей. Фото: Александр Воложанин

Передвижная выставка «Поезд Победы» вновь прибудет в Нижний Новгород. Иммерсивная инсталляция настолько пришлась по душе нижегородцам, что организаторы решили – состав побудет в столице Приволжья ещё 4 и 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Поезд Победы» - это скульптурные композиции, размещенные в движущемся поезде. Экспозиция повествует о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Выставка уже побывала в Нижнем Новгороде 22 апреля, но попасть на неё удалось не всем, ведь билеты были раскуплены за три часа. Теперь у горожан есть ещё один шанс собственными глазами увидеть необычную инсталляцию.

«Поезд Победы» будет находиться на 5-ой платформе Московского вокзала два дня. Так, 4 мая посетить выставку можно с 13:30 до 20:00, а 5 мая – с 08:00 до 20:00.

Для того, чтобы пойти на экскурсию, требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Она будет открыта с 3 мая.

Напомним, ранее «Комсомолка» побывала на выставке и рассказала о своих впечатлениях.

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