«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Нижний Новгород – в столице Приволжья она пробудет всего два дня. «Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная (то есть создающая эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде, и такого количества многофигурных скульптурных композиций на сегодняшний день нет ни в одном музее мира.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида. Начинается экспозиция с вагона мирного времени – на полках в разных позах сидят и лежат скромно одетые, но счастливые люди, на столиках – традиционная дорожная еда: соленые огурчики, вареные яйца. Во втором вагоне настроение разительно меняется. На пассажирах поезда теперь – военные гимнастерки, в руках вместо книжек и бокалов с чаем – винтовки. Солдаты едут на войну.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В середине экспозиции – самые тяжелые моменты. Тела солдат в окопах, живые скелеты в вагонах, направляющихся в концлагеря, тяжелораненые солдаты в вагоне-госпитале… Зрелище не для слабонервных, поэтому посетителей с маленькими детьми волонтеры даже просят пройти часть выставки через улицу.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Заканчивается экспозиция вагоном Победы. Скульптуры очень точно передают настроение этого праздника – бесконечная радость и в то же время скорбь по тем, кто не смог дожить до такого дня.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Все эпизоды связаны единым художественным аудиорассказом женщины-машиниста. Прототипом главной героини стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк, которая в годы войны водила составы с оружием и боеприпасами к линии фронта. Озвучивает главную героиню актриса Екатерина Гусева.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Выставка «Поезд Победы» - бесплатная, однако попасть на нее уже почти нереально. Для того, чтобы пойти на экскурсию, требуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Посетители выставки проходят из вагона в вагон, слушая в наушниках рассказ аудиогида Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Эту выставку полезно и интересно посетить не только детям, но и взрослым. Но два дня, конечно, очень мало. Свободные места закончились за три часа после начала регистрации. Будем договариваться, чтобы выставка приехала в наш город снова, - пообещал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.