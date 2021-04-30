«ТНС энерго НН» будет начислять своим клиентам энергобонусы

В мае «ТНС энерго НН» предложит клиентам новую программу лояльности. Потребители смогут копить в течение 2021 года энергобонусы (ЭБ) и обменивать их на бесплатное энергопотребление или на бытовую технику.

Основные условия акции:

- Быть клиентом ПАО «ТНС энерго НН».

- В течение 2021 года оплачивать счета вовремя – не позднее 10 числа каждого месяца.

Дополнительные бонусы можно накопить, если:

- вносить рекомендуемый платеж;

- подключить электронную квитанцию;

- зарегистрировать личный кабинет «ТНС энерго»;

- установить мобильное приложение «ТНС энерго»;

- подписаться на сообщество «ТНС энерго» Вконтакте;

- подключить под управление счета в личном кабинете «ТНС энерго» (например, счет родителей, детей);

- принимать участие в опросах компании Вконтакте или на сайте «ТНС энерго» и т.д.

Период проведения Акции: с 01.05.2021г. по 10.01.2022г. включительно. Награждения победителей - февраль 2022 года.

Подробные условия акции читайте на сайте.