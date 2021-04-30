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Общество30 апреля 2021 14:45

Кухню магазина «SPAR» на проспекте Гагарина закрыли до июля за нарушения СанПиН

Работа кулинарного отдела приостановлена по решению суда
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Кухню магазина «SPAR», расположенного на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, закрыли на 90 суток из-за нарушений норм СанПиНа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Внеплановая проверка нагрянула в магазин «SPAR» после обращения о возможном возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Выяснилось, что в отделе по приготовлению кулинарной продукции отсутствует общеобменная вентиляция, а локальная система вентиляции над фритюрницей и вовсе не работает.

Специалисты также отметили, что помещение, где изготавливаются кулинарная и мучная выпечка, не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Учитывая все эти факты, суд привлек ООО «СМИЛ-НН» к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что кафе в Приокском районе Нижнего Новгорода закрыли за несоблюдение коронавирусных ограничений.

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