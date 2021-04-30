Молочный комплекс и три телятника откроют в Бутурлинском районе осенью 2021 года

Николай Денисов посетил район с рабочим визитом. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Молочный комплекс и три телятника строятся в Бутурлинском районе. Объекты введут в эксплуатацию уже осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое сельхозпредприятие возводят по государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», которая предусматривает возмещение до 50% затрат.

- Работа в этом направлении дает ощутимые результаты в производстве молока, - подчеркнул региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. - По итогам первого квартала текущего года фермерскими хозяйствами региона произведено 145 тысяч тонн молока, что почти на 4% больше соответствующего периода 2020-го.

Напомним, что всего в 2021 году на территории Нижегородской области введут в эксплуатацию 21 новый животноводческий объект. Большую часть ферм построят с нуля, но есть и те, которые будут реконструированы.

Финансирование на эти цели поступит из областного бюджета. В этом году потратить планируется около 460 миллионов рублей, а это на 15,5% больше, чем в 2020 году.

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