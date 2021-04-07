21 новый животноводческий комплекс появится в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году на территории Нижегородской области введут в эксплуатацию 21 новый животноводческий объект. Четыре комплекса заработают после проведения ремонтных работ, ещё 17 комплексов построят вновь. Об этом сообщает глава региона Глеб Никитин.
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие АПК Нижегородской области» и позволяет возместить сельхозпроизводителям до 50% затрат, которые они понесут при постройке объектов.
К слову, за счет участия в этом проекте происходит не только развитие нижегородских сельхозпредприятий, но и увеличиваются объемы молока и мяса.
- На сегодняшний день производство товарного молока сохраняет положительную динамику. С начала текущего года произведено 148 тысяч тонн молока, что почти на 4 тысячи тонн больше аналогичного периода 2020-го, - подчеркнул губернатор.
Новые объекты построят в Вачском, Починковском, Дивеевском, Воротынском, Большеболдинском, Семеновском, Вадском, Гагинском и Краснооктябрьском районах. Реконструкцию объектов проведут в хозяйствах Городецкого, Гагинского, Воротынского районах.
Финансирование на эти цели поступит из областного бюджета. В этом году потратить планируется около 460 миллионов рублей, а это на 15,5% больше, чем в 2020 году.
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