Воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света до 15:00 остались жители Московского района по улице Берёзовская (№76, 78, 79, 80).

В Канавинском районе без горячей воды до 15:00 остались дома по улице Бетанкура (№ 2, 3, 4, 29).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера свет отключили частично в Нижегородском и Ленинском районах.

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