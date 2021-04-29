Кости обнаружили в строительном мусоре у стен нижегородского кремля. ФОТО: Facebook Елена Латышева

У стен нижегородского кремля в очередной раз обнаружили останки, но на этот раз неустановленного происхождения. Они лежат на том месте, где недавно устраняли последствия обрушившегося склона. Информацией об этом и фотографиями с места находки 27 апреля поделилась нижегородская активистка Елена Латышева в своём Facebook.

По данным из её заметки, она обнаружила кости, "смешанные со строительным мусором и грунтом", на Зеленском съезде между Тайницкой и Коромысловой башнями.

— Если это останки тех, кто был похоронен здесь, то, наверное, надо место как-то обозначить и закрыть для исследования? А то сейчас там свободно ходят люди, — написала Елена Латышева.

По фотографиям сложно определить, могут ли останки быть человеческими. Многие комментаторы публикации уверены, что кости принадлежали животным.

— По фотографиям вижу только кости животных, которыми всегда наполнен культурный слой. Что не снимает, конечно, ответственности за отсутствие археологических работ на объекте, — прокомментировал Стас Дмитриевский.

— Я бы не стала на глаз и по фото определять принадлежность костей какому-либо виду — есть эксперты с мед. образованием и это их работа, — ответила Ирина Смыслова.

— Строители (реставраторы?) обошлись без археологов, хотя наблюдения за работами были предусмотрены разделом обеспечения сохранности культурного слоя, — высказал Алексей Давыдов.

На что автор поста и находки ответила:

— Завтра напишу в УГО ОКН.

Напомним, прежде мы уже сообщали о нахождении на территории нижегородского кремля человеческих останков на месте строительства Церкви Симеона Столпника.

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