Человеческие черепа и кости нашёл нижегородец у церкви в кремле. ФОТО: Сергей Миронов

У строящейся в Нижегородском кремле Церкви Симеона Столпника обнаружили мешки с человеческими останками. Во время прогулки их заметил нижегородец Сергей Миронов — он же и рассказал об останках в соцсетях, предоставив фото с места строительства.

По словам мужчины, он заметил человеческие кости и черепа, сложенные у забора стройки, 21 марта.

— Очень надеюсь, что информация о произошедшем дойдёт до людей, которые смогут исправить ситуацию, а не показательно растерзать назначенного "стрелочника". Хочется верить, что сфотографированные мной останки людей будут погребены как должно, а не зарыты под забором с целью избежать шумихи, — написал Сергей Миронов на своей странице ВКонтакте.

Он также отметил, что пока останки лежат в таком виде, они открыто подвергаются воздействию снега и грязи.

Как сообщили в NewsRoom24, в 2018 году институт археологии РАН проводил археологические раскопки на месте будущей церкви. В результате был обнаружен некрополь. Прежде в документах он не упоминался.

3 ноября 2020 года прошла церемония захоронения погребённых вокруг Симеоновской церкви нижегородцев. Останки перенесли в крипту нового храма.

— Останки, которые периодически находят во время строительства, обмывают и помещают в костницу под алтарём, — рассказали в нижегородской Епархии.

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