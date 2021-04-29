Алексей Москвин назначен и.о. министра спорта Нижегородской области

Алексей Москвин назначен временно исполняющим обязанности министра спорта Нижегородской области. Об этом "Комсомолке" сообщили в региональном правительстве.

До 29 апреля 2021 года Москвин занимал должность заместителя.

Напомним, что предыдущий министр спорта Артём Ефремов покинул свой пост по собственному желанию. Он возглавлял правительственное ведомство ровно год - с 29 апреля 2020 года.

В настоящее время Артём Ефремов назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах. Он будет проводить консультации по вопросам работы спортивных учреждений и реализации проектов по развитию массового спорта в районах области.

- Сейчас в регионе функционируют 36 ФОКов и два ледовых дворца. Ряд учреждений, особенно в небольших районах, нуждается в дополнительном внимании и поддержке, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.