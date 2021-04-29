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Общество29 апреля 2021 12:29

Министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов покинул свой пост

Теперь он будет советником губернатора на общественных началах
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Сегодня, 29 апреля, Артем Ефремов покинул пост министра спорта Нижегородской. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Артём Ефремов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Мужчина проработал на должности министра спорта ровно год - с 29 апреля 2020 года.

Губернатор отметил, что Артёму Ефремову пришлось работать в непростое время, когда из-за пандемии коронавируса спортивная отрасль перетерпела множество изменений.

- От профильных подразделений правительства региона требовалось в максимально оперативные сроки принимать решения, позволяющие спортсменам сохранять квалификацию в период ограничений, - подчеркнул Глеб Никитин. - Считаю, что регион в этом плане проявил себя достойно.

Также известно, что теперь Артем Ефремов назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах. В его задачи будет входить консультирование по вопросам работы спортивных учреждений в районах области и реализации проектов по развитию массового спорта на их базе.

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