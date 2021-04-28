Режим ЧС ввели в Нижнем Новгороде из-за аварийного дома-ОКН с 22 апреля

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС с 22 апреля 2021 года из-за состояния аварийного дома на улице Академика Блохиной, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на постановление городской мэрии.

Подразумевается здание по адресу: улица Академика Блохиной, дом № 12, литер А. Зона ЧС распространяется на 0,5 метра от границ участка с постройкой, площадь которого составляет 498 "квадратов".

Замглавы мэрии и глава Нижегородского района Илья Лагутин назначен руководителем ликвидации ЧС. Непрерывный мониторинг за состоянием объекта организовали с 22 апреля чиновники Нижнего Новгорода и сотрудники УГО ОКН Нижегородской области во главе с Григорием Меламедом.

СПРАВКА:

Аварийный дом № 12, литер А на улице Академика Блохиной, построенный в 1841 году, был внесён в реестр ОКН в 1989 году как "Дом А.А. Чистяковой".

Напомним, Дворец труда на Большой Покровской начнут реставрировать в 2022 году.

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