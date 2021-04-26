Дворец труда на Большой Покровской начнут реставрировать в 2022 году

В 2022 году в Нижнем Новгороде планируется начать реставрацию Дворца труда на улице Большая Покровская. Об этом сообщили в ИА "В городе N" со ссылкой на гендиректора подрядной организации ЗАО "СМУ-77" Владимира Молоканова.

— В этом году мы планируем закончить проект и пройти все экспертизы, — поделился планами Владимир Молоканов. — Затем будет объявлен конкурс, по результатам которого определится подрядчик. На реставрацию выделяются федеральные средства. Проект непростой, необходимо очень много согласований. Работа предстоит серьёзная.

Также гендиректор ЗАО "СМУ-77" обозначил, что реставрационные работы могут продлиться два или три года.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона участвовать в голосовании за выбор общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году. Голосование стартовало сегодня, 26 апреля, и продлится до 30 мая.

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