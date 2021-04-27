14 137 нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства в первые сутки

Уже 14 137 нижегородцев проголосовали за территории, предложенные для благоустройства в 2022 году. Рейтинговое голосование стартовало вчера, 26 апреля, и продлится до 30 мая. Напомним, губернатор региона Глеб Никитин призвал жителей Нижегородской области активно участвовать в нём.

– У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте https://golosza.ru/ , в режиме оффлайн при помощи волонтёров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Всё очень просто, понятно и удобно, – сказал тогда Глеб Никитин.

Голосование на сайте https://golosza.ru/ займёт не более 5 минут. К нему допускаются все желающие старше 14 лет. Для регистрации необходимо подтвердить номер телефона через СМС. После чего участнику будет предложено ознакомиться с концепциями благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которую хотелось бы видеть облагороженной в первую очередь.

Площадки-победители, больше всего понравившиеся нижегородцам, преобразят в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

На рассмотрение вынесены общественные зоны 19 городов региона с населением более 20 тысяч человек.

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