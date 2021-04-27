Фуникулер в Нижнем Новгороде откроется 15 августа 2021 года

Одна из новых достопримечательностей Нижнего Новгорода – фуникулер, ведущий от площади Народного единства в кремль, - будет открыта 15 августа 2021 года. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник, 27 апреля 2021 года, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

- По фуникулеру все в силе, - заверил Олег Беркович. – Сейчас ведутся противоаварийные работы на склоне, производятся кабинки. Планируем, что запуск фуникулера произойдет 15 августа 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2021 года в Нижнем Новгороде пройдут фестивали закатов и фейерверков. Фестивали будут проходить по субботам с 12 июня по 14 августа. Нижегородцев и гостей города ожидают концерты под открытым небом, на которых будут выступать как нижегородские артисты, так и приглашенные звезды.