Фестивали закатов и фейерверков пройдут в Нижнем Новгороде летом 2021 года

Фестивали закатов и фейерверков, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, пройдут в столице Приволжья летом 2021 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович во время пресс-конференции во вторник, 27 апреля 2021 года.

- Все лето в наш город будут приезжать гости, но мы понимаем, что сейчас часть города перекопана, и это создает определенные неудобства. Поэтому мы придумали такую историю с фестивалями, - объяснил Олег Беркович.

Стартуют оба фестиваля в День России – 12 июня 2021 года, а затем будут проходить каждую субботу до 14 августа включительно. Нижегородцев и гостей города ожидают не только фейерверки, но и концерты под открытым небом, на которых будут выступать как нижегородские артисты, так и приглашенные звезды.

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