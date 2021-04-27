Власти рассказали, какая судьба ждет часы обратного отсчета после 800-летия Нижнего Новгорода

Часам обратного отсчета после 800-летия Нижнего Новгорода найдут новое применение Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Часам обратного отсчета, установленным в Нижнем Новгороде в преддверии 800-летия столицы Приволжья, после юбилея найдут новое применение. Об этом, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», сообщил на пресс-конференции 27 апреля 2021 года заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

- Отвечу сначала про те часы, что установлены на Театральной площади. Они изготовлены по модели изобретателя Ивана Кулибина, их украшает наша знаменитая казаковская филигрань, на табло изображены достопримечательности нашего города, поэтому, конечно, они обязательно будут использоваться и после юбилея. Например, рассматривается вариант установить их в парке Кулибина – это будет весьма логично, - отметил Олег Беркович.

А вот с местом для часов обратного отсчета, которые находятся сейчас на Нижневолжской набережной, пока не определились.

- Проблема в том, что они работают только в темное время суток. Возможно, хорошим местом для них была бы площадь у стадиона «Нижний Новгород», поскольку мероприятия там чаще всего происходят как раз вечером, - предположил Олег Беркович.

Кроме того, министр культуры объяснил, с чем были связаны перебои в работе часов на Театральной площади. Дело в том, что электричество к ним было подведено от драматического театра, а старая система не справлялась с такими нагрузками. Теперь же часы переподключили – так что теперь проблем возникать не должно.