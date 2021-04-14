Третья волна коронавируса может прийти в Нижегородскую область этой весной

Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области понемногу идет на спад, однако многих нижегородцев продолжает волновать вопрос – стоит ли ожидать третью волну COVID-19? Региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что такой риск есть, поэтому крайне важно повышать коллективный иммунитет.

- Конец апреля и май, когда уже будет потепление, когда люди будут больше находиться в социальном контакте, у вируса появится благодатная почва для опять передачи от человека к человеку и распространения. Для того чтобы это не произошло, есть единственный способ - отвакцинироваться, - отметил замгубернатора в подкасте группы «Развитие Нижегородской области» в социальной сети «Вконтакте»

Конечно, нельзя не упомянуть и то, что сейчас важны регулярные поставки вакцины.

- У нас были периоды, когда были некие перебои с поставками. Производители не успевали за той потребностью, которая формировалась, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Накануне в регион поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. Больше проблем с поставками возникать не должно.

- Буквально на протяжении последних пяти недель мы вот ровно идем, ровно 220−230 человек в сутки у нас ложатся на койки. И для меня это каждый день дополнительный фактор настороженности. Этот тренд дальше должен пойти куда-то - либо вверх, либо вниз. Чтобы он пошел вниз, надо массово отвакцинироваться, - подытожил министр здравоохранения.

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