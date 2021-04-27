Парковку около школы №30 в Нижнем Новгороде запретят с 17 мая

Запретят парковку транспортных средств около школы №30. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»
Остановку и стоянку автомобилей запретят на участке дороги около школы №30 на улице Донецкой в Нижнем Новгороде. Новое ограничение начнёт действовать с 17 мая. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».
Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» установят перед нерегулируемым пешеходным переходом. Такое решение позволит обеспечить безопасность детей – учеников школы.
Теперь, переходя дорогу, дети и взрослые смогут беспрепятственно видеть автомобили, а водители во время будут замечать пешеходов и останавливаться.
Нижегородцев просят изучить указанные изменения и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, накануне мы сообщали, что с 15 мая напротив дома №16 на Нижневолжской набережной также будет запрещена стоянка. Ограничение парковки необходимо для беспрепятственного подъезда к заправочной станции электромобилей.
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