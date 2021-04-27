Нижегородский водоканал обновил автопарк спецтехники

На Сормовском водопроводном участке сотрудники уже оценили новый экскаватор-погрузчик, поступивший месяц назад. Фото: предоставлено пресс-службой Нижегородского Водоканала

Автопарк Нижегородского водоканала пополнила 41 единица новой техники, еще 5 ожидаются в ближайшее время. Такого масштабного обновления на предприятии не было с 2011 года, причем приоритет в этот раз был отдан закупке спецтехники, такой как каналопромывочные машины, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики, а также автомобили для ремонтных бригад.

Новые фургоны для перевозки бригад не только оборудованы с использованием принципов бережливого производства, но и позволят значительно улучшить условия труда сотрудников.

- Наши бригады работают круглосуточно, в любых погодных условиях, будь то 30-градусные морозы как этой зимой или проливные дожди, - подчеркивает генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. – Поэтому было принято решение о приобретении фургонов, отвечающих современным требованиям. А закупка специализированной техники позволит сокращать сроки выполнения работ и минимизировать неудобства для жителей города.

Так на Сормовском водопроводном участке сотрудники уже оценили новый экскаватор-погрузчик, поступивший месяц назад.

- Он оборудован гидромолотом, который позволяет продалбливать мерзлый грунт и асфальтовое покрытие в местах проведения работ, - рассказывает начальник участка Денис Воробьев. - Если ранее на участке был всего один подобный экскаватор, и он ездил от одной бригады к другой, то появление второго позволило избежать избыточного пробега техники и выполнять все необходимые работы значительно быстрее.

Кроме того, на предприятии впервые была закуплена техника на газомоторном топливе, что в дальнейшем должно привести к реальной экономии средств.