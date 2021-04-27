Расписание пригородных поездов в Нижегородской области изменится в майские выходные

Расписание движения пригородных поездов изменится в Нижегородской области в майские праздничные дни. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».
Известно, что 30 апреля расписание поездов останется неизменным.
Однако в период с 1 по 9 мая в движение пригородных поездов введут корректировки – нижегородцы должны будут ориентироваться на расписание субботы. Кроме того, 10 мая пригородные поезда будут следовать расписанию воскресенья, а 11 мая – по расписанию понедельника.
Горожане и гости города могут планировать свои поездки на электричках с помощью расписания, выложенного на сайте АО «ВВППК» и в сервисе Яндекс.Расписание.
Напомним, ранее мы сообщали, что в регионе возобновили свою работу мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья». Так, жители небольших населённых пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей.
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