Расписание пригородных поездов в Нижегородской области изменится в майские выходные

Расписание движения пригородных поездов изменится в Нижегородской области в майские праздничные дни. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Известно, что 30 апреля расписание поездов останется неизменным.

Однако в период с 1 по 9 мая в движение пригородных поездов введут корректировки – нижегородцы должны будут ориентироваться на расписание субботы. Кроме того, 10 мая пригородные поезда будут следовать расписанию воскресенья, а 11 мая – по расписанию понедельника.

Горожане и гости города могут планировать свои поездки на электричках с помощью расписания, выложенного на сайте АО «ВВППК» и в сервисе Яндекс.Расписание.

Напомним, ранее мы сообщали, что в регионе возобновили свою работу мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья». Так, жители небольших населённых пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей.

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