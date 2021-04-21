"Поезда здоровья" возобновили работу в Нижегородской области

Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" возобновили свою работу в Нижегородской области. До конца 2021 года они посетят все районы региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
— В состав четырёх мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний, — рассказал губернатор. — Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населённых пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение.
По словам главы региона, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" Нижегородской области удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья". А в рамках нацпроекта "Демография" организуют подвоз к ним маломобильных жителей и пожилых граждан.
Напомним, диспансеризация минимум 70% жителей Нижегородской области намечена на 2021 год.
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